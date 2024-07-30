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В Рязани перекрыли участок улицы Станкозаводской
Причина — аварийный ремонт участка тепловых сетей.

В Рязани из-за аварийного ремонта участка тепловых сетей перекрыли участок улицы Станкозаводской. Об этом сообщила администрация города.

Движение транспорта закрыли в районе дома № 12 с 12:00 30 июля до 12:00 2 августа.

Движение автобусов № 42 организовано по схеме:

  • От остановки «Клуб завода ТКПО» автобусы следуют по улицам Октябрьской, Молодцова, Интернациональной, далее по своему маршруту;
  • В обратном направлении при движении от остановочного пункта «Школа (Интернациональная улица)» — по улице Интернациональной, Молодцова, Октябрьской, далее по своему маршруту.

На время проведения работ установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огорожены. Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.