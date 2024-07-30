В Рязани из-за мероприятий на День ВДВ ограничат движение транспорта

Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В Рязани из-за мероприятий на День ВДВ ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

2 августа с 6:00 до 13:00 перекроют движение по съезду с улицы Маяковского до дома № 44б по улице Маяковского.

Также ограничат парковку частного транспорта на площади Маргелова с 23:00 1 августа до 11:00 2 августа. Также парковку ограничат на территории, прилегающей к стадиону «Спартак», с 23:00 1 августа до 13:00 2 августа.