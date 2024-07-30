В России начались масштабные учения Военно-морского флота

Военные выполнят более 300 боевых упражнений, включая стрельбы по морским и воздушным целям, а также отработка применения противолодочного вооружения.

В России начались масштабные плановые учения Военно-морского флота, в которых участвуют более 20 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что основная их цель — проверка действий органов военного управления флота.

Военные выполнят более 300 боевых упражнений, включая стрельбы по морским и воздушным целям, а также отработка применения противолодочного вооружения.

В ведомстве подчеркнули, что участие в учениях примут около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок, судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной техники.