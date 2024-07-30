В Роспотребнадзоре рассказали, как можно заболеть лихорадкой Западного Нила

В интервью «Вести-Рязань» замруководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Котова рассказала о лихорадке Западного Нила.
По ее словам, источник инфекции — птицы, которые живут на больших водных пространствах, и в черте города. Человеку передается инфекция через комара, который укусил перед этим зараженную вирусом птицу.
Заболеть лихорадкой Западного Нила могут все, но в группе риска — фермеры, работники животноводческих комплексов, егери.
Во время заражения у человека появляются симптомы, как при гриппе или респираторных инфекциях. Однако самостоятельно установить заболевание не получится, нужно лабораторное подтверждение.
Котова отметила, что в Рязанской области от комаров также можно заболеть туляремией. В регионе практически ежегодно фиксируются единичные случаи инфекции.
В России случаи заболевания лихорадкой Западного Нила фиксируются с 1999 года. В 62 регионах страны есть возбудитель заболевания, но случаи инфекций — единичные.
Напомним, в Рязанской области увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила.