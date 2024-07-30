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В Пронском районе семья осталась без дома после пожара
Возгорание произошло во вторник, 30 июля, в селе Гремяки.

В Пронском районе семья осталась без дома после пожара. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Возгорание произошло во вторник, 30 июля, в селе Гремяки. Загорелась терраса двухквартирного дома. В одной части жила семья с тремя детьми. Другая часть пустовалаа — хозяева уехали из села.

По рассказам очевидцев, дом загорелся с террасы жилой половины строения, преградив семье выход на улицу. 39-летнего отца семейства в этот момент не было дома. Хозяйке пришлось вытаскивать детей через окно.

«Мы работали тремя машинами: на двух прибыли пожарные из Пронска — караул Игоря Куликова и тырновский расчет Михаила Зиновьева. На деревянном доме, снаружи обложенным кирпичом, полностью сгорела крыша. Его жилая половина почти вся выгорела изнутри. Нежилая часть дома внутри не пострадала. Ребята еще там, пока проливают стены», — рассказал начальник Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов.

Причину пожара установят инспекторы Пожнадзора.