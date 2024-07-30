В Нижнем Тагиле у мужчины из головы достали 15-сантиметровый гвоздь

В Нижнем Тагиле у мужчины из головы достали 15-сантиметровый гвоздь. Об этом о вторник, 30 июля, сообщил РЕН ТВ.

Металлическое изделие прошло через обе глазницы от правого до левого виска 78-летнего пациента. У него была повреждена твердая оболочка мозга и сдавление глазных яблок.

Бригада специалистов провела экстренную операцию. Врачам удалось извлечь гвоздь, сохранить зрение и целостность костей черепа. После вмешательства пациенту провели контрольную компьютерную томографию.