В Москве трое мужчин похитили местного жителя и вымогали у него 300 тысяч рублей

В Москве трое мужчин похитили местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

Инцидент произошел 29 июля около дома на Ангарской улице. К 25-летнему пострадавшему подошли трое мужчин в возрасте от 20 до 23 лет. Его силой посадили в автомобиль и вывезли в Московскую область, требуя за освобождение 300 тысяч рублей.

«Действия подозреваемых были пресечены сотрудниками ГАИ, а потерпевший был освобожден. Подозреваемые доставлены в подразделение столичного СК», — указано в сообщении.

В Telegram-канале прокуратуры столицы добавили, что взяли на контроль установление обстоятельств произошедшего.