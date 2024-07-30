В Москве мужчина поджог продуктовый магазин, пострадали два сотрудника

В Москве мужчина поджог продуктовый магазин, пострадали два сотрудника. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, 25-летний местный житель пришел в круглосуточную торговую точку у своего дома на улице Нагорной. По словам работников, он был пьян и вел себя неадекватно. Возник конфликт с двумя продавцами. Покупатель сходил к машине, достал из багажника канистру с бензином, облил вход и поджег.

На пожаре пострадали двое работников и сам поджигатель. Всех троих госпитализировали.

Мужчина утверждает, что сотрудники продуктового его избили и он так оборонялся. Проводится проверка.