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В Милослоавском районе пропала 83-летняя Нина Синицына
26 июля женщина вышла из дома и не вернулась.

В Милослоавском районе пропала 83-летняя Нина Синицына. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

26 июля 2024 года Нина Ивановна вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда: серое хлопковое платье в голубую клетку, черно-зеленые резиновые ботинки.

Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.