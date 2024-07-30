В Милослоавском районе пропала 83-летняя Нина Синицына

26 июля женщина вышла из дома и не вернулась.

В Милослоавском районе пропала 83-летняя Нина Синицына. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

26 июля 2024 года Нина Ивановна вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда: серое хлопковое платье в голубую клетку, черно-зеленые резиновые ботинки.