В Милослоавском районе пропала 83-летняя Нина Синицына
26 июля женщина вышла из дома и не вернулась.
В Милослоавском районе пропала 83-летняя Нина Синицына. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
26 июля 2024 года Нина Ивановна вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Одежда: серое хлопковое платье в голубую клетку, черно-зеленые резиновые ботинки.
Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии: