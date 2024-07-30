В Краснодарском крае при столкновении грузовиков и легковушки погибли пятеро
В Краснодарском крае легковушку зажали два грузовика, погибли пять человек. Об этом сообщили в МВД.
Авария произошла в Крымском районе во вторник, 30 июля, около 15:00.
По предварительной информации, водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автомобилем Chevrolet Lacetti, который двигался последним в дорожном заторе. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней грузовик DAF, автомобиль оказался зажатым между двумя транспортными средствами.
В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.