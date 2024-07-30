В Краснодарском крае при столкновении грузовиков и легковушки погибли пятеро

В Краснодарском крае легковушку зажали два грузовика, погибли пять человек. Об этом сообщили в МВД.

Авария произошла в Крымском районе во вторник, 30 июля, около 15:00.

По предварительной информации, водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автомобилем Chevrolet Lacetti, который двигался последним в дорожном заторе. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней грузовик DAF, автомобиль оказался зажатым между двумя транспортными средствами.

В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.