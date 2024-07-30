В Госдуме предложили обязать интернет-сервисы раскрывать условия по подпискам

Авторы проекта сообщают, что клиенты должны знать четкие сроки, полную стоимость, форму и способ отписки.

В Госдуме предложили обязать интернет-сервисы раскрывать условия по подпискам. Об этом пишут «Известия».

Авторы проекта сообщают, что клиенты должны знать четкие сроки, полную стоимость, форму и способ отписки.

Отмечается, что при покупке сохраняются данные карты, с которой потом могут списываться средства, в том числе за продление пользования сервисами.