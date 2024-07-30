В Белгородской области двое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ

В Белгородской области двое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Атаки произошли в Шебекинском городском округе.

В селе Вознесеновка в результате атаки дрона пострадала женщина — с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ей первую помощь. В ближайшее время ее переведут в городскую больницу № 2 Белгорода, заявил Гладков.

В Шебекине при прилете снаряда на территорию предприятия пострадал мужчина. По данным главы региона, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травмы. Его доставили в горбольницу № 2 Белгорода.

Уточняется, что в городе еще один снаряд упал на территорию еще одного предприятия — пробита кровля и повреждена стена.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.