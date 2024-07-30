Украинский министр заявил, что конфликт с Россией продолжится и в 2025 году

Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что конфликт с Россией продолжится и в 2025 году. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

«Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужны дополнительные финансовые гарантии, потому что конфликт будет продолжаться в 2025 году. И нам нужно иметь буфер», — заявил чиновник.

По словам Марченко, в 2025 году Украине от западных партнеров нужно дополнительно 12-15 миллиардов долларов. Он также отметил, что в стране сложилась критическая ситуация из-за «дыры» в бюджете в 500 миллиардов гривен.