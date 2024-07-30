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Стало известно, какая рязанская компания задолжала работникам более 4,5 млн
Напомним, что руководитель регионального следкома поручил возбудить уголовное дело. Ведомство установило, что в период с августа 2023 года по май 2024 года 31 сотрудник не получил зарплату.

Стало известно, какая рязанская компания задолжала работникам более 4,5 млн. Об этом сообщает «Новая газета — Рязань».

Напомним, что руководитель регионального следкома поручил возбудить уголовное дело. Ведомство установило, что в период с августа 2023 года по май 2024 года 31 сотрудник не получил зарплату.

По данным издания, речь идет о ЗАО «СЗ ГШО», которое находится в Скопине. Гендиректором предприятия по производству машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства является Любовь Леонова.