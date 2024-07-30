Сотрудника рязанского предприятия осудят за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека

Инцидент произошел в августе 2023 года. Мужчина упал с высоты более четырех метров и погиб.

Сотрудника рязанского предприятия осудят за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Инцидент произошел в августе 2023 года.

Следствие установило, что обвиняемый, ответственный за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, не принял мер по надлежащему обозначению места частичного демонтажа настила на втором этаже производственного здания предприятия. В результате работник, прибывший для ремонта и обслуживания оборудования предприятия, упал через отсутствующую часть настила с высоты более 4 метров и скончался от полученных травм.

Следствие собрало доказательственную базу. Дело направили в суд.