Сотрудника рязанского предприятия осудят за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека
Инцидент произошел в августе 2023 года. Мужчина упал с высоты более четырех метров и погиб.
Сотрудника рязанского предприятия осудят за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
Инцидент произошел в августе 2023 года.
Следствие установило, что обвиняемый, ответственный за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, не принял мер по надлежащему обозначению места частичного демонтажа настила на втором этаже производственного здания предприятия. В результате работник, прибывший для ремонта и обслуживания оборудования предприятия, упал через отсутствующую часть настила с высоты более 4 метров и скончался от полученных травм.
Следствие собрало доказательственную базу. Дело направили в суд.