Сотовые операторы начали предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube
Голосовой помощник МТС предупреждает клиентов при звонке на горячую линию.
Сотовые операторы начали предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube. Об этом во вторник, 30 июля, сообщило ТАСС.
«По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube», — цитирует издание голосового помощника при звонке в МТС.
У других сотовых операторов подобных оповещений нет. Однако в «Билайн» подтвердили сложности с видеохостингом.