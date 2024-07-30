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Сотовые операторы начали предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube
Голосовой помощник МТС предупреждает клиентов при звонке на горячую линию.

Сотовые операторы начали предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube. Об этом во вторник, 30 июля, сообщило ТАСС.

«По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube», — цитирует издание голосового помощника при звонке в МТС.

У других сотовых операторов подобных оповещений нет. Однако в «Билайн» подтвердили сложности с видеохостингом.