Сотовые операторы начали предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube

Голосовой помощник МТС предупреждает клиентов при звонке на горячую линию.

Сотовые операторы начали предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube. Об этом во вторник, 30 июля, сообщило ТАСС.

«По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube», — цитирует издание голосового помощника при звонке в МТС.

У других сотовых операторов подобных оповещений нет. Однако в «Билайн» подтвердили сложности с видеохостингом.