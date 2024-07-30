Рязанские ветеринары предупредили об опасных гусеницах походного шелкопряда

Человеку, столкнувшемуся с гусеницами, стоит выпить антигистаминные препараты и обратиться к врачу, потому что может развиться летальная аллергическая реакция.

Рязанская городская ветеринарная станция предупредила рязанцев о гусеницах походного шелкопряда, которые могут вызвать смертельную аллергию у людей. Пост о насекомых опубликовали в группе «ВКонтакте».

Как написано в посте, бабочки походного шелкопряда откладывают яйца в сосновые иголки. Гусеницы после вылупления начинают миграцию по земле. При этом они распространяют вокруг себя опасные микрочастицы.

По словам ветеринаров, человеку, столкнувшемуся с гусеницами, стоит выпить антигистаминные препараты и обратиться к врачу, потому что может развиться летальная аллергическая реакция.

«На коже появляются невыносимо зудящие волдыри, озноб, в некоторых случаях затрудняется дыхание, поднимается температура. У собаки гусеницы могут вызвать зуд, отек, рвоту и паралич языка. В запущенных случаях спасает от некроза тканей только ампутация пораженных мест языка», — написали в посте.

В посте также рассказали, что гусеницы в основном живут на соснах и дубах. Их можно заметить по «спрессованному из паутины кокону». Снимать самостоятельно коконы с деревьев нельзя, ветеринары посоветовали обратиться к специалисту.