Рязанские работодатели предложат вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей

Представители организаций расскажут о преимуществах работы в компаниях, направлениях деятельности, специфике работы.

В Рязани пройдет общегородская ярмарка вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе минсоцразвития региона.

Мероприятие пройдет на площадке Центра занятости населения в среду, 31 июля, в 10:00.

На ярмарке вакансий будут присутствовать четыре региональных работодателя. Они представят порядка 80 позиций с зарплатой до 100 000 рублей.

Среди вакансий — специалист по кадрам, бухгалтер, социальный работник, культорганизатор, инженер, водитель, диспетчер, экономист, сварщик и другие. Представители организаций расскажут о преимуществах работы в компаниях, направлениях деятельности, специфике работы.

Возрастное ограничение — 18+