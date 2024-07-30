Рязанские работодатели предложат вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Представители организаций расскажут о преимуществах работы в компаниях, направлениях деятельности, специфике работы.
В Рязани пройдет общегородская ярмарка вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе минсоцразвития региона.
Мероприятие пройдет на площадке Центра занятости населения в среду, 31 июля, в 10:00.
На ярмарке вакансий будут присутствовать четыре региональных работодателя. Они представят порядка 80 позиций с зарплатой до 100 000 рублей.
Среди вакансий — специалист по кадрам, бухгалтер, социальный работник, культорганизатор, инженер, водитель, диспетчер, экономист, сварщик и другие. Представители организаций расскажут о преимуществах работы в компаниях, направлениях деятельности, специфике работы.
Возрастное ограничение — 18+