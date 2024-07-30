Рязанские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП в Михайловском районе

23 июня на четвертом километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись Peugeot 308 и ВАЗ-211440.

Рязанские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП в Михайловском районе. Об этом во вторник, 30 июля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла 23 июня на четвертом километре дороги Р-132 «Золотое кольцо». Там столкнулись Peugeot 308 и ВАЗ-211440. Водителям машин потребовалась медпомощь. Двух 18-летних пассажиров ВАЗ госпитализировали. Один из них скончался в реанимации.

Очевидцев ДТП просят обратиться в следственную часть следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязанской области в ДТП на федеральной трассе погиб 18-летний пассажир.