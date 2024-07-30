Рязанские газовики продолжили подготовку к отопительному сезону

«Газпром газораспределение Рязанская область» продолжает реконструкцию газовой инфраструктуры региона. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты проводят ревизию объектов газового хозяйства, их техническое обслуживание, выполняют текущий и капитальный ремонт.

Газовики должны провести приборное обследование порядка 1160 км газопроводов, техническое диагностирование более 96,5 км сетей.

Кроме того, специалисты сделают капитальный ремонт девяти газорегулирующих пунктов, а также текущий ремонт установок катодной защиты, замену отключающих устройств и обновляют краску на надземных газопроводах.

На территории области заменят более 2600 опознавательных знаков: указателей газопроводов и охранных зон.

«Подготовка газового хозяйства к отопительному сезону — одна из приоритетных задач нашей компании. Модернизация идет в соответствии с графиком. На сегодняшний день в Рязанской области выполнено 70% запланированных работ», — отметил главный инженер, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Антон Данилкин.