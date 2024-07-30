Рязанская область 30 июля окажется в центре циклона «Кирсти»

Во вторник в регионе максимальная температура воздуха поднимется до 22 градусов.

Рязанская область 30 июля окажется в центре циклона «Кирсти». Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Во вторник, 30 июля, в регионе максимальная температура воздуха поднимется до 22 градусов. Ожидается дождь. Ветер северо-западный, до 10 м/с.

Отмечается, что в такую погоду полезны прогулки на свежем воздухе, усиливаются обменные процессы, восполняется дефицит кислорода, улучшается дыхательная функция.

Напомним, ранее сообщалось, что в Центральную Россию пришел циклон «Кирсти».