«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения Московского района Рязани

Компания «Рязаньгоргаз» завершила реконструкцию газопровода по улице Крупской. Газовики восстановили около 200 метров газопровода, питающего жилищно-коммунальный сектор в Московском районе города.

Газопровод обновлен методом санации по технологии «Феникс». Это позволило выполнить работы в оптимальные сроки и без значительного ограничения движения транспорта по Народному бульвару.

«Капитальный ремонт газопроводов методом санации — это капиталоемкая, но оправдывающая затраты технология. Мы обновляем существующую газораспределительную систему и повышаем надежность газоснабжения, не затрагивая функционирования городской инфраструктуры. Срок выполнения реконструкции на улице Крупской мы назначили исходя из того, что на данном отрезке автомобильной дороги как раз ведутся ремонтные работы. Таким образом, сведены к минимуму возможные неудобства для жителей города», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в г. Рязань.