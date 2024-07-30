Рязанцев предупредили о мошенниках, которые звонят от имени администрации города

Отмечается, что злоумышленники сообщают, что в преддверии Дня города человеку положены единовременные выплаты.

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые звонят от имени администрации. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что злоумышленники сообщают по телефону, что в преддверии Дня города человеку положены единовременные выплаты. Для их получения нужно предоставить доступ к своим Госуслугам или продиктовать реквизиты карты.

Администрация просит учитывать эту информацию и распространить среди своих родственников и знакомых.