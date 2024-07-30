Рязанцев оштрафовали на 70 тысяч рублей за нарушения на водоемах

Отмечается, что за прошедшую неделю инспекторы Центра ГИМС вынесли 15 постановлений.

Рязанцев оштрафовали на 70 тысяч рублей за нарушения на водоемах. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МЧС.

Отмечается, что за прошедшую неделю инспекторы Центра ГИМС вынесли 15 постановлений об административных правонарушениях на сумму более 70 тысяч рублей: шесть — за нарушение правил эксплуатации судов, три — за управление без удостоверения, одно — за незарегистрированное судно и пять — за несоблюдение правил безопасности пассажирами.