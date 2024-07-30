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Рязанцам напомнили об изменениях льготного проезда в общественном транспорте
Они вступят в силу с 1 августа.

Рязанцам напомнили об изменениях правил льготного проезда в общественном транспорте. Об этом во вторник, 30 июля, сообщила пресс-служба мэрии.

Нововведения вступят в силу в августе и коснутся военных пенсионеров, их вдов (вдовцов) и детей-сирот; работников Госорганов, получающих выплаты по старости; ветеранов труда; получивших Государственные награды; инвалидов; граждан, пострадавших от радиационных катастроф и других. С 1.08.2024 стоимость проездного для этих категорий граждан составит 446₽.

С 1 сентября льготные условия проезда будут предоставлены в виде оплаты половины стоимости поездки в городском и пригородном сообщении на территории Рязанской области без ограничения количества поездок по маршрутам, на которых осуществляются перевозки граждан льготной категории.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо пополнить ЕЦК (УмКА) в любой день на сумму, которую планируется использовать для совершения поездок. Остаток средств на транспортном приложении должен быть не менее 50% стоимости разовой поездки.

При отсутствии средств на городской карте, оплата производится по полной стоимости любым удобным для гражданина способом.

Для студентов и школьников, а также вдов (вдовцов) участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС и бойцов СВО лимит льготных поездок в месяц составляет 50 штук.

Граждане приобретают проездной билет с фиксированным количеством поездок, пополняя транспортное приложение в размере тарифа установленного для соответствующей категории льгот. Неиспользованные в течение календарного месяца поездки аннулируются.

Оплата сверх фиксированного лимита производится по полной стоимости.

Информацию об остатке доступных поездок по приобретенному проездному билету можно узнать на сайте ЕЦК-РЗН.РФ и КАРТАУМКА. РФ и на билете в транспорте.

Пополнить транспортную карту Умка и ЕЦК можно на сайтах и в приложениях проектов, а также в пунктах пополнения.

Адреса пунктов или другую информацию можно уточнить на сайте картаумка. рф, в том числе или по телефону 8 800 250 02 62 (звонок бесплатный), через соц. сеть проекта: ВК.

Найти информацию для пополнения ЕЦК можно на сайте ецк-рзн.рф или по телефону 8 800 250 56 59 (звонок бесплатный), через соцсети проекта: ВК, ОК, Telegram.

Подробнее о льготных категориях и стоимости проездных читайте на сайте.