Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу с августа

Порядок наследования цифрового рубля, участие районных депутатов в формировании местной администрации, получение поддержки для подсобного хозяйства и много другое.

Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу с августа. Об этом сообщает сайт Госдумы.

С 1 августа устанавливается порядок наследования цифровых рублей. Можно будет официально завещать права на этот вид валюты.

Кроме того, теперь получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении услуг и результатах оказания различных мер соцподдержки можно будет онлайн. В личном кабинете на «Госуслугах» отразится информация о регистрации запроса или заявления, приглашении на личный прием и оказании услуги.

Следующее нововведение об участии районных депутатов в формировании местной администрации.

Они смогут утверждать или согласовывать заместителей главы, руководителей отраслевых или территориальных органов. Это повысит эффективность взаимодействия представительных органов муниципального образования и местных администраций.

С августа личным подсобным хозяйствам будет проще получить поддержку.

Ранее об учете похозяйственных книг было прописано в законе «О личном подсобном хозяйстве», но не в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления». Из‑за этого было трудно получать положенную господдержку. Новая норма исправит эту ситуацию.

Также скорректируют правила единой выплаты на детей. Отмечается, что заявление на пособие подается по временной прописке или фактическому проживанию. Теперь будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети.