Премьер Словакии Фицо призвал к немедленному перемирию на Украине

По его словам, цели Киева «нереалистичные».

Премьер Словакии Фицо призвал к немедленному перемирию на Украине. Об этом пишет РЕН.ТВ.

По его словам, цели Киева «нереалистичные».

"Реальная цель здесь — еще больше набить деньгами карманы торговцев оружием", — сказал он.

Политик отметил, что даже проблемы с транзитом российской нефти, которые Киев устроил Братиславе, позицию Словакии по конфликту никак не изменят.

Фицо заявил, что конфликт на Украине необходимо немедленно завершить перемирием.