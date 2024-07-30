Премьер Словакии Фицо призвал к немедленному перемирию на Украине
По его словам, цели Киева «нереалистичные».
Премьер Словакии Фицо призвал к немедленному перемирию на Украине. Об этом пишет РЕН.ТВ.
По его словам, цели Киева «нереалистичные».
"Реальная цель здесь — еще больше набить деньгами карманы торговцев оружием", — сказал он.
Политик отметил, что даже проблемы с транзитом российской нефти, которые Киев устроил Братиславе, позицию Словакии по конфликту никак не изменят.
Фицо заявил, что конфликт на Украине необходимо немедленно завершить перемирием.