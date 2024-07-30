Правительство России не поддержало запрет абортов в частных клиниках

Отмечается, что данный законопроект нарушает права женщин.

Правительство России не поддержало запрет абортов в частных клиниках. Об этом пишет « Коммерсант ».

Отмечается, что данный закон нарушает права женщин. Документ нуждается в серьезной доработке.

Напомним, в декабре 2023 года в Госдуму внесли соответствующий проект. По мнению авторов, частные клиники не предоставляют поддержку юристов и психологов, а также могут не оказать необходимую помощь в случае осложнений после операций.