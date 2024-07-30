Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 31 июля
По информации синоптиков, в регионе пройдет небольшой дождь, в отдельных районах — гроза.
Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 31 июля. Информация появилась на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в регионе будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза.
Ветер западной четверти, 5-10 м/c. Температура воздуха по региону ночью +10, +15 градусов, днем +19, +24 градуса.