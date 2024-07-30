Мужчину, задержанного в Рязани, осудили за незаконное пересечение границы РФ

Оперативно-розыскные мероприятия провели совместно сотрудники УФСБ по Рязанской области и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Мужчину, задержанного в Рязани, осудили за незаконное пересечение границы РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Выходца одной из стран СНГ идентифицировали и задержали на территории Рязани. Оперативно-розыскные мероприятия провели совместно сотрудники УФСБ по Рязанской области и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

«В ходе следствия установлено, что виновный заведомо знал о не разрешении ему въезда на территорию Российской Федерации, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В связи с этим он пересек границу России на автомобильном транспорте из Республики Беларусь в обход установленных открытых пунктов пропуска с сокрытием от пограничного и иных видов контроля, после чего проследовал вглубь территории Российской Федерации», — об этом сообщили в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к семи месяцам лишения свободы. После отбытия наказания его депортируют в страну исхода.