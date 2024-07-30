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Девелопер Мармакс организовал пресс-тур в Рязань для федеральных СМИ

В июле компания «Мармакс» провела пресс-тур в Рязань для журналистов федеральных изданий — его посетили представители «Известий», Московского Комсомольца, CRE, Строительной газеты, Urbanus и других. Гости мероприятия смогли посмотреть жилые комплексы застройщика, оценить благоустройство территорий и инфраструктурное наполнение, а также пообщаться с генеральным директором компании.

В рамках знакомства участников с представителями девелопера было организована встреча с главой компании.

«Самые счастливые люди живут в городах с населением до 1 млн человек — на это влияет близость всего необходимого, сомасштабность города человеку, возможность добираться до многих мест пешком. Этим привлекательна и Рязань — сейчас здесь открывается множество общественных пространств, рекреационных зон, проводится масштабное благоустройство — город стремится к званиям одной из главных туристических направлений страны и архитектурной столицы. Наша компания, в свою очередь, также активно участвует в социальной жизни города, создавая максимально современную и комфортную среду», — прокомментировал генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.

Также для журналистов выступила коммерческий директор торгового центра «М5 Молл», реконцепцию которого девелопер «Мармакс» взял на себя в 2022 году. Компания уже обновила фудкорт, ставший уникальным форматом для Рязани. Почти 2 тысячи кв. м. преобразовали в уютное пространство, с функциональными зонами, сценой, большим садом и фонтаном.

«Важной миссией было не просто создать место для шоппинга, — а предложить гостям торгового центра новую среду, меняющую сознание потребителя. В ноябре проекту „М5 Молл“ будет 13 лет. В современных реалиях наша компания смогла посмотреть на него глазами рязанца, чтобы вдохнуть в него вторую жизнь и сделать объект новой точкой притяжения города. Весь прошлый год мы с командой и партнерами создавали глобальный проект реконструкции — важно было создать уникальную среду и предложить покупателю качественный сервис», — отметила коммерческий директор «М5 Молл» Татьяна Лялина.

Экскурсионная поездка включила обзор уже готовых проектов, таких как парковый квартал «Голландия», Дом «Достояние на Чапаева» и Дом «Наследие Современности». Проекты включат дворы-парки с ландшафтным дизайном, озеленением в концепции «4 сезона» и многоуровневым освещением, современные архитектурные стили, комьюнити-пространства с детскими игровыми комнатами и коворкингами, видовые террасы на крыше, экологичные детские площадки, фитнес-центры и многое другое.

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.