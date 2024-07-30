Аркадий Фомин проконтролировал реализацию проектов благоустройства в Шилове

В этом году приступили к комплексной реконструкции улицы Советской и строительству набережной вдоль Оки.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля посетил школу № 1, где по программе поддержки местных инициатив идет благоустройство прилегающей территории. Во дворе перед школой меняют покрытие, частично здесь будет уложен асфальт, а в зоне проведения линейки — тротуарная плитка, в зеленой зоне установят лавочки.

На заднем дворе школы появится универсальная площадка для игровых видов спорта с беговой дорожкой с резиновым покрытием.

«Учитывая, что на территории школы есть также площадка для сдачи норм ГТО, условия для спортивных занятий получаются просто замечательные. Часть пришкольной территории не попала в программу, так что было принято решение добавить средства из муниципального бюджета и заасфальтировать этот участок, чтобы все отремонтированное пространство радовало глаз», — сказал он.

В этом году в Шилове приступили к реализации других значимых проектов. Это комплексная реконструкция улицы Советской и строительство набережной вдоль Оки.

Работы на улице Советской ведутся по госпрограмме Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт».

Первый этап создания набережной Оки — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Это начало большой работы, которая изменит облик поселка, благоустройство ведется качественно, есть уверенность, что все будет сдано в срок. В ближайшие три-четыре года облик Шилова значительно улучшится, и жизнь в поселке станет более комфортной для наших земляков», — заключил Фомин.