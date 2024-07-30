Археологи рассказали о находках на Старой Рязани

В этом году экспедиция начала работы на Северном мысу городища. Пока изучают слои 19 века.

Археологи рассказали о находках на Старой Рязани. Соответствующий пост появился в группе экспедиции «ВКонтакте».

Отмечается, что нашли крест-тельник, глиняный предмет, шиферное пряслице, агатовую бусину и бусину из горного хрусталя, серебряную бусину с позолотой, стеклянный браслет.

Кроме того, обнаружили бронзовое украшение. Ученые предполагают, что это брошь рубежа XIX-начала XX века.

В этом году экспедиция работает на Северном мысу городища. Пока изучают слои 19 века.

Фото: vk.com/oldryazanexped