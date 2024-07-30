42-летнего рязанца осудят за сбыт и хранение наркотиков

Отмечается, что при задержании у мужчины обнаружили более 30 упаковок с запрещенным веществом.

42-летнего рязанца осудят за сбыт и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что при задержании у мужчины обнаружили более 30 упаковок с запрещенным веществом — производное N-метилэфедрона массой 30,17 гр — оптовая партия, предназначенная для сбыта.

Также при себе рязанец имел 0,33 гр, 3,88 гр мефедрона и 0,15 гр метадона, которые он не собирался реализовывать.

Злоумышленник указал на сделанную ранее «закладку» в Канищево.

Уголовное дело направлено в суд.