В Уфе полуторагодовалая девочка выпала из окна и погибла

В Уфе полуторагодовалая девочка выпала из окна и погибла. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Трагедия произошла в среду, 3 июля, в многоэтажке по улице Рахимьяна Насырова. Ребенка под окнами дома нашел прохожий. Малолетнюю с многочисленными травмами госпитализировали. Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

По предварительной информации, девочка находилась в квартире дома на четвертом этаже, забралась на подоконник и упала с высоты. В момент происшествия в помещении вместе с ребенком находился сожитель ее матери.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка.