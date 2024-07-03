В США назвали условие, при котором ВСУ разрешат увеличить дальность ударов по России

Как заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О’Брайен, это может произойти, если Москва «попытается расширить фронт».

В Госдепе США назвали условие, при котором ВСУ разрешат увеличить дальность ударов по России. Об этом сообщил портал «Газета.ру».

Как заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О’Брайен, это может произойти, если Москва «попытается расширить фронт».

«Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — сказал О’Брайен.

На данный момент Вашингтон разрешил Киеву наносить удары на 100 километров от границы.