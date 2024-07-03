Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
30°
Чтв, 04
31°
Птн, 05
29°
ЦБ USD 87.99 0.69 03/07
ЦБ EUR 93.7 -0.26 03/07
Нал. USD 88.08 / 89.00 03/07 09:25
Нал. EUR 96.10 / 97.20 03/07 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
2 778
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
10 582
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
13 908
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
16 686
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В США назвали условие, при котором ВСУ разрешат увеличить дальность ударов по России
Как заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О’Брайен, это может произойти, если Москва «попытается расширить фронт».

В Госдепе США назвали условие, при котором ВСУ разрешат увеличить дальность ударов по России. Об этом сообщил портал «Газета.ру».

Как заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О’Брайен, это может произойти, если Москва «попытается расширить фронт».

«Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — сказал О’Брайен.

На данный момент Вашингтон разрешил Киеву наносить удары на 100 километров от границы.