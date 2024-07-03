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В Скопинском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже бензотриммера
Предварительно, сельчанин украл инструмент из дома, принадлежащего 62-летнему пенсионеру из Москвы.

В Скопинском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже бензотриммера. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 62-летний пенсионер из Москвы. Он рассказал, что из его дома в селе Секирино пропал бензотриммер. Мужчина рассказал, что в Скопинском районе бывает редко и на время отсутствия сдавал дом в аренду. В последнее время в нем жила уроженка Скопинского района.

Оперативники опросили местных жителей. Правоохранители узнали, что на окраине села мужчина продавал с рук бензотриммер, похожий на похищенный.

Полицейские нашли мужчину и выяснили, что 27-летний сельчанин причастен к краже бензотриммера. У него нашли краденое имущество. Похищенное изъяли, мужчину задержали.

По предварительной информации, 27-летний мужчина нередко заходил в гости к женщине, арендовавшей дом москвича. Во время этих визитов сельчанин заметил бензотриммер и задумал его украсть. В отсутствии хозяйки он забрался в жилище через окно. Злоумышленник пытался продать похищенный бензотриммер, но не успел.

Возбуждено уголовное дело.