В СК рассказали подробности обнаружения трупа 15-летней рязанки

Тело подростка нашли в акватории Солдатского пруда.

СУ СК России по Рязанской области опубликовало подробности обнаружения трупа 15-летней девочки.

27 июня подросток пошел купаться на Солдатский пруд в микрорайоне Южный и не вернулся. Отмечается, что водоем не предназначен для купания. Поисковые мероприятия продолжались несколько дней, к ним привлекали спасателей-водолазов МЧС.

Труп девочки обнаружили в акватории пруда 3 июля. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее было возбуждено уголовное дело. По нему проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также проверку организовала прокуратура Железнодорожного района Рязани. В ходе проверки будет дана оценка надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельствам произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.