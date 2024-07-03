В СК подтвердили информацию о найденном трупе 15-летней рязанки

Подросток пропал 27 июня. Позже стало известно, что девочка исчезла после купания в Солдатском пруду.

В среду, 3 июля, утром в Солдатском пруду нашли тело пропавшей девочки. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Как отметили в ведомстве, следователь Железнодорожного МСО Рязани выехала на место для производства процессуальных действий.

Напомним, 27 июня в Рязани пропала 15-летняя девочка. Позже СК подтвердили исчезновение рязанки после купания в пруду.