В Санкт-Петербурге обнаружили неизвестный водоплавающий беспилотник

В Санкт-Петербурге обнаружили неизвестный водоплавающий беспилотник. Об этом в среду, 3 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Отмечается, что экстренные службы Северной столицы подняли по тревоге из-за неопознанного объекта в акватории Финского залива. Специалисты предположили, что это либо упавший в воду прошлой зимой БПЛА, либо водоплавающий беспилотник.

Объект установили, информацию передали силовикам. Выяснилось, что это гидрографический дрон. Принадлежность аппарата уточняется.