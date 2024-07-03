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В Санкт-Петербурге нашли труп младенца

В Санкт-Петербурге нашли труп младенца. Об этом сообщил портал 78.ru.

Тело четырехмесячной девочки обнаружили в одной из квартир в Невском районе. Как стало известно, ребенок умер до приезда медиков. Труп девочки направили в морг для установления причин смерти. Известно, что родители оставили младенца без присмотра на несколько часов.

Задержаны 30-летняя мать и 36-летний отец, они были в состоянии алкогольного опьянения. На женщину составили административный протокол о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а на мужчину — о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.