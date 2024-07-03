В Рыбновском районе задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП

Авария произошла 29 июня недалеко от села Вакино.

В Рыбновском районе задержали москвича, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погиб подросток. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

Авария произошла 29 июня около села Вакино. Водитель легковушки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и наехал на дерево. В результате ДТП 17-летний пассажир транспортного средства от полученных травм скончался, 15-летняя девушка-пассажир получила ушибы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в совершении ДТП задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

«По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — указано в публикации.