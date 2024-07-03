В Рыбном нашли труп четырехмесячной девочки

Мать ребенка обнаружила дочь без признаков жизни в квартире по адресу проживания. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

В Рыбном нашли труп четырехмесячной девочки. Об этом сообщил портал Rybnoe.Net.

По информации портала, мать ребенка обнаружила дочь без признаков жизни в квартире по адресу проживания. Прибывшая по вызову матери бригада «скорой» констатировала смерть девочки без признаков насильственной смерти.

Доследственную проверку начал Рязанский МСО. Специалисты устанавливают обстоятельства и причину смерти ребенка.

По информации следкома, трагедия случилась две недели назад.