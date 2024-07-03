В Рязанской области начали формироваться коллегии присяжных

«Более того, мы видим активную позицию населения… [Они] исполняют свой гражданский долг, откликаются на запросы судов», — добавила зампрокурора.

Зампрокурора по Рязанской области Екатерина Банникова в интервью телеканала «Город» заявила, что с регионе начали формироваться коллегии присяжных.

По словам зампрокурора, в некоторых районах они не собирались годами, из-за чего суды не могли приступить к рассмотрению уголовных дел за особо тяжкие преступления против личности, например, за убийство.

Однако на данный момент коллегии, которые долго не формировались, собрали. Суды приступили к рассмотрению дел.

«Более того, мы видим активную позицию населения… [Они] исполняют свой гражданский долг, откликаются на запросы судов», — добавила зампрокурора.

Как сказала Банникова, 3 июня присяжные вынесли вердикт 19-летнему молодому человеку. Он убил несовершеннолетнюю знакомую, чтобы скрыть преступление, связанное со сбытом наркотиков. В 2023 злоумышленника оправдали за убийство, но в этом году гособвинитель смог доказать вину молодого человека, несмотря на «сильную позицию» со стороны адвоката.

Ранее зампрокурора рассказала о нежелании рязанцев быть присяжными.