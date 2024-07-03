Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
30°
Чтв, 04
31°
Птн, 05
30°
ЦБ USD 87.95 -0.04 04/07
ЦБ EUR 94.58 0.89 04/07
Нал. USD 88.40 / 89.00 03/07 17:55
Нал. EUR 96.75 / 97.20 03/07 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
6 часов назад
305
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
2 988
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
10 777
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
14 103
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области начали формироваться коллегии присяжных
«Более того, мы видим активную позицию населения… [Они] исполняют свой гражданский долг, откликаются на запросы судов», — добавила зампрокурора.

Зампрокурора по Рязанской области Екатерина Банникова в интервью телеканала «Город» заявила, что с регионе начали формироваться коллегии присяжных.

По словам зампрокурора, в некоторых районах они не собирались годами, из-за чего суды не могли приступить к рассмотрению уголовных дел за особо тяжкие преступления против личности, например, за убийство.

Однако на данный момент коллегии, которые долго не формировались, собрали. Суды приступили к рассмотрению дел.

«Более того, мы видим активную позицию населения… [Они] исполняют свой гражданский долг, откликаются на запросы судов», — добавила зампрокурора.

Как сказала Банникова, 3 июня присяжные вынесли вердикт 19-летнему молодому человеку. Он убил несовершеннолетнюю знакомую, чтобы скрыть преступление, связанное со сбытом наркотиков. В 2023 злоумышленника оправдали за убийство, но в этом году гособвинитель смог доказать вину молодого человека, несмотря на «сильную позицию» со стороны адвоката.

Ранее зампрокурора рассказала о нежелании рязанцев быть присяжными.