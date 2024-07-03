В рязанской ГАИ подтвердили версию очевидцев о причине ДТП в Шиловском районе

Водитель одного из автомобилей действительно уснул и вылетел на встречку.

Госавтоинспекция подтвердила информацию о том, что в смертельной аварии в Шиловском районе один из водителей уснул и выехал «на встречку». Об этом рассказал начальник ведомства по Рязанской области Сергей Романов.

«У нас в июне в резонансном ДТП погибли восемь человек, еще 13 пострадали. К сожалению, водитель одного из автомобилей уснул, выехал на встречную полосу, и это привело к столкновению четырех автомобилей», — отметил Романов.

Кроме того, он сообщил, что Госавтоинспекция ведет переговоры с собственником трассы «М-5» по поводу необходимости установки тросового ограждения на этой дороге. По его словам, с учетом анализа аварийности с 269 по 280 километры такое ограждение обязательно, потому что после реконструкции дорога стала двухполосной.

Напомним, один из пострадавших в аварии под Шиловом рассказал, что на пассажирском сидении возле водителя «ГАЗели» ехал вахтер. По его словам, водитель два раза засыпал. Он просил остановить машину, но водитель утверждал: «Ничего страшного, доедем».

В ДТП погибли восемь человек, 13 пострадали, среди пострадавших были дети. Об их состоянии корреспонденту РЗН. Инфо рассказала Анжелика Евдокимова.

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