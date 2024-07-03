В Рязани полицейские поймали наркозакладчика

Его задержали и поместили в СИЗО.

В Рязани полицейские поймали наркозакладчика. Об этом в среду, 3 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники УНК получили информацию о распространителе запрещенных веществ в Московском районе. Патрульные заметили на улице Октябрьской подозрительного гражданина и решили его остановить. Мужчина при виде полицейских ускорил шаг, потом побежал, но вскоре был задержан.

В ходе досмотра оперативники обнаружили у 33-летнего неработающего жителя Рязани два пакетика с наркотиками синтетического происхождения общей массой 1,54 граммов. Задержанный также показал место, где успел сделать закладку. Там полицейские изъяли сверток с 0,98 граммов запрещенного вещества.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигурант доставлен в изолятор временного содержания.