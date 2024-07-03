В Рязани эвакуировали гостиницу

Ранее сообщалось об эвакуации офисного здания на улице Право-Лыбедской.

В Рязани эвакуировали гостиницу «Золотая миля». Об этом сообщили очевидцы в группе «Рязань».

Кадры из здания на Куйбышевском шоссе опубликованы в среду, 3 июля. В видео рассказывается, что на место прибыли полицейские и росгвардейцы. Также уточняется, что причиной эвакуации стало подозрение на заминирование здания.

Видео с места можно увидеть по ссылке.

Ранее сообщалось об эвакуации офисного здания на улице Право-Лыбедской.