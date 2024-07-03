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В Нижнем Новгороде рабочие упали в строительной люльке с моста через Оку
Трагедия произошла во вторник, 2 июля.

В Нижнем Новгороде рабочие упали в строительной люльке с моста. Труп одного из них нашли позднее, передает РИА Новости со ссылкой на местное управление МЧС.

Инцидент произошел вечером во вторник, 2 июля, на Стригинском мосту через Оку.

При проведении работ в воду сорвалась подвесная люлька, в ней находились два человека. Для их поиска на место происшествия вызвали водолазов.

«В десятом часу вечера силами водолазной группы аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода извлечено тело мужчины 1999 года рождения. Поиски второго человека будут продолжены», — отметили в ведомстве.