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В Москве мигрант надругался над тремя несовершеннолетними девочками на пляже

В Москве мигрант надругался над тремя несовершеннолетними девочками на пляже. Об этом сообщило управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на территории зоны отдыха «Борисовские пруды». По информации следствия, старшая из пострадавших 2012 года рождения.

«Они рассказали о случившемся своим родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», — поделились в ведомстве.

В отношении гражданина Узбекистана возбудили уголовное дело, его задержали. Мужчине уже предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.