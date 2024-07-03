В Москве из-за жары умер крановщик

В Москве из-за жары умер крановщик. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

О том, что мужчине стало плохо на стройке ЖК в Даниловском районе, стало известно в среду, 3 июля. По информации источника, о том, что с работником что-то не так, заподозрили коллеги, пришедшие на утреннюю смену. Один из сотрудников поднялся в кран и увидел, что мужчина без сознания. По словам коллеги, «он был холодный».

Эвакуировать мужчину мешал сильный ветер. По данным источника, на помощь спасателям выдвигался боевой расчет с альпинистским снаряжением. Также уточнялось, что кабина, находившаяся на уровне 32 этажа, была сильно раскалена из-за жары.